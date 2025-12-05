Mugnano del Cardinale, al via la distribuzione dei calendari del Comitato Maria SS. delle Grazie

Il Comitato Maria SS. delle Grazie di Mugnano del Cardinale comunica alla cittadinanza le date ufficiali per la tradizionale uscita dei calendari, appuntamento molto atteso dalla comunità e legato alla devozione verso la Madonna delle Grazie.

Le giornate individuate – condizioni meteo permettendo – sono le seguenti:

• Domenica 7 dicembre

• Lunedì 8 dicembre

• Domenica 14 dicembre

• Domenica 21 dicembre

• Mercoledì 24 dicembre

• Domenica 28 dicembre

• Mercoledì 31 dicembre

Gli orari saranno, orientativamente, dalle 10:00 alle 12:00.

Il Comitato fa sapere che, qualora entro la fine di dicembre non si riuscisse a completare la distribuzione porta a porta, verranno programmate ulteriori date all’inizio di gennaio, così da consentire a tutti di ricevere il calendario.

Un invito viene rivolto alla cittadinanza: la partecipazione di tante persone è fondamentale.

Mostrarsi uniti e presenti è un segnale importante per sostenere le attività del Comitato e mantenere vive le tradizioni che appartengono alla storia e all’identità del paese.