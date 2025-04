Festa della Madonna delle Galline 2025 a Pagani – Grande prova di fede e rispetto nella prima giornata

La città di Pagani si è stretta attorno alla sua tradizione più amata, dimostrando ancora una volta uno straordinario senso di fede e comunità. Nella giornata di ieri, apertura ufficiale dei festeggiamenti per la Madonna delle Galline 2025, il popolo paganese ha saputo coniugare il profondo affetto verso la Vergine con il rispetto dovuto a un momento di lutto collettivo: la scomparsa di Papa Francesco.

In una cornice di grande compostezza e raccoglimento, la città ha pregato intensamente per la Sua adoratissima Madonna, rinunciando ai momenti di festa più rumorosi e trasformando la giornata in un potente momento di preghiera comunitaria.

Il Sindaco di Pagani, Lello De Prisco, attraverso i propri canali social, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento:

«Il mio sentito grazie ai devoti, ai tosellanti, ai cantori e a tutti i paganesi per il sentimento di comunità che abbiamo saputo dimostrare ancora una volta. I vostri canti sono stati un balsamo per l’anima e la preghiera più sentita.»

Un pensiero speciale è stato rivolto anche alle autorità civili e religiose che hanno partecipato alla veglia di preghiera svoltasi nel Santuario, celebrando la memoria del Santo Padre scomparso.

La Festa della Madonna delle Galline, profondamente radicata nella cultura e nell’identità paganese, si è aperta dunque nel segno della fede autentica, del rispetto e dell’unità, confermando ancora una volta la straordinaria capacità della comunità di Pagani di onorare le proprie tradizioni nel modo più alto e sentito.

I festeggiamenti proseguiranno nei prossimi giorni, con l’anima della città sempre rivolta alla devozione e alla memoria.