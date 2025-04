Inaugurazione della Nuova Viabilità e Opere Connesse a Tre Pizzi – Baronissi

Martedì 29 aprile 2025, ore 17:30 – Cittadini invitati a partecipare

Il prossimo martedì 29 aprile, alle ore 17:30, la cittadinanza di Baronissi è invitata a partecipare all’inaugurazione ufficiale della nuova viabilità e delle opere connesse a Tre Pizzi. L’evento si terrà in una delle zone più strategiche del comune, che, grazie a un importante intervento, si prepara a una nuova fase di sviluppo e migliorie.

Il progetto di riorganizzazione, ormai completato, ha avuto come obiettivo principale la separazione del traffico pesante da quello leggero, al fine di garantire una maggiore fluidità e sicurezza nei flussi veicolari. Un lavoro che si inserisce in un ampio piano di interventi per migliorare la viabilità del comune e la qualità della vita dei cittadini.

Ma non solo viabilità: l’area è stata arricchita anche da una serie di nuovi spazi verdi, con aiuole e piante che rendono la zona più accogliente e piacevole. L’intervento ha dunque un duplice scopo: migliorare il traffico e rendere l’ambiente circostante più vivibile, anche per i pedoni e le famiglie.

Questa nuova viabilità non solo faciliterà la circolazione, ma avrà anche ripercussioni positive sul commercio locale, favorendo l’accesso e l’interazione tra residenti e attività economiche. Un investimento strategico per il futuro di Baronissi, che si prepara ad affrontare con slancio i prossimi anni.

L’inaugurazione sarà l’occasione per i cittadini di vedere con i propri occhi i risultati del progetto, unendo in un solo momento il senso di comunità e il riconoscimento dei progressi compiuti. Il Sindaco Avv. Anna Petta invita tutti a partecipare e a contribuire al successo di questa importante tappa per la città.

Un segno tangibile di progresso, che promette di rendere Tre Pizzi un’area più sicura, moderna e accogliente per tutti.