ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 31 Marzo 2026

S. BENIAMINO MARTIRE
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Settimana n. 14
Giorni dall’inizio dell’anno: 90/275
A Roma il sole sorge alle 05:54 e tramonta alle 18:34 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 18:49 (ora solare)
Luna: 5.04 (tram.) 17.08 (lev.)
Proverbio del giorno:
Bisogna fare il passo secondo la gamba
Aforisma del giorno:
Essendo l’uomo capace di abitudini regolatrici degli istinti, e operatrici di ordini superiori di atti, è chiaro che la perfezione caratteristica dell’uomo è nelle sue abitudini. Senza abitudini un uomo non è un uomo fatto; con abitudini perverse un uomo è un essere pervertito; con abitudini buone è un essere compiuto secondo l’ideale del suo essere. (R. Ardigò)