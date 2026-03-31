ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 31 Marzo 2026

S. BENIAMINO MARTIRE

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Settimana n. 14

Giorni dall’inizio dell’anno: 90/275

A Roma il sole sorge alle 05:54 e tramonta alle 18:34 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 18:49 (ora solare)

Luna: 5.04 (tram.) 17.08 (lev.)

Proverbio del giorno:

Bisogna fare il passo secondo la gamba

Aforisma del giorno:

Essendo l’uomo capace di abitudini regolatrici degli istinti, e operatrici di ordini superiori di atti, è chiaro che la perfezione caratteristica dell’uomo è nelle sue abitudini. Senza abitudini un uomo non è un uomo fatto; con abitudini perverse un uomo è un essere pervertito; con abitudini buone è un essere compiuto secondo l’ideale del suo essere. (R. Ardigò)