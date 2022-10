ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 31 Ottobre 2022

S. LUCILLA, S. QUINTINO

—————————-



Settimana n. 44

Giorni dall’inizio dell’anno: 304/61

A Roma il sole sorge alle 06:42 e tramonta alle 17:05 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 17:10 (ora solare)

Luna: 13.18 (lev.) 22.20 (tram.)

Proverbio del giorno:

Dal detto al fatto c’è un gran tratto

Aforisma del giorno:

O morte, come è amaro il tuo pensiero per l’uomo che vive sereno nella sua agiatezza, per l’uomo senza assilli e fortunato in tutto, ancora in grado di gustare il cibo! O morte, è gradita la tua sentenza all’uomo indigente e privo di forze, vecchio decrepito e preoccupato di tutto, al ribelle che ha perduto la pazienza! Non temere la sentenza della morte, ricòrdati dei tuoi predecessori e successori. (Siracide)