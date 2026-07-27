ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 27 Luglio 2026

S. LILIANA , S. AURELIO

—————————-



Settimana n. 31

Giorni dall’inizio dell’anno: 208/157

A Roma il sole sorge alle 05:00 e tramonta alle 19:33 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:01 e tramonta alle 19:58 (ora solare)

Luna: 2.25 (tram.) 18.37 (lev.)

Aforisma del giorno:

Beati gli occhi, che, chiusi alle cose esteriori, sono attenti alle interiori. Beati coloro che sanno penetrare ciò che è interiore e si preoccupano di prepararsi sempre più, con sforzo quotidiano, a comprendere le cose arcane del cielo. Beati coloro che bramano di dedicarsi a Dio, sciogliendosi da ogni impaccio temporale. (T. da Kempis)