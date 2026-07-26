Brusciano, cresce il ruolo di Lea Romano in Regione Campania: nominata segretaria della Commissione Sanità

BRUSCIANO – Prosegue il percorso istituzionale della consigliera regionale Lea Romano, imprenditrice di Brusciano e rappresentante di Fratelli d’Italia, che rafforza il proprio ruolo all’interno del Consiglio regionale della Campania con la nomina a segretaria dell’Ufficio di Presidenza della V Commissione permanente “Sanità e Sicurezza Sociale”.

Romano era entrata a far parte del Consiglio regionale lo scorso aprile, subentrando a Edmondo Cirielli, dimessosi dall’incarico, e in sostituzione di Marco Nonno, impossibilitato ad assumere la carica. Da allora ha iniziato il proprio percorso nell’assemblea legislativa campana, assumendo un ruolo sempre più attivo nelle attività istituzionali.

La nomina arriva in una settimana particolarmente intensa per il Consiglio e la Giunta regionale, impegnati su temi strategici come trasporti, diritto allo studio universitario e sanità.

Il 22 luglio 2026, il Consiglio regionale, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha discusso e votato l’ordine del giorno presentato dalle opposizioni sul Trasporto Pubblico Regionale, dedicato alle criticità e alle prospettive di riorganizzazione dell’Ente Autonomo Volturno (EAV).

Il giorno successivo, 23 luglio, la Giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Fico, ha approvato, tra gli altri provvedimenti, la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario relativo all’anno accademico 2026-2027, destinando risorse pari a 225 milioni di euro.

Sempre il 23 luglio, la V Commissione permanente “Sanità e Sicurezza Sociale”, presieduta da Loredana Raia, ha approvato all’unanimità la proposta di legge finalizzata a garantire l’assegnazione del medico di medicina generale ai cittadini senza fissa dimora, rafforzando così le tutele per una delle fasce più fragili della popolazione.

La Commissione, insediatasi il 5 febbraio 2026, è composta dalla presidente Loredana Raia (Partito Democratico), dal vicepresidente Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra) e, fino alla recente nomina di Lea Romano, dal segretario Raffaele Maria Pisacane (Fratelli d’Italia).

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, Lea Romano ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico.

«Con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine accolgo il nuovo incarico di Segretaria della Commissione Sanità della Regione Campania. Ringrazio la presidente Loredana Raia, tutti i componenti della Commissione e il gruppo di Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami. Un ringraziamento particolare va al mio predecessore, Raffaele Maria Pisacane, per il lavoro svolto. Assumo questo incarico con senso delle istituzioni e con la consapevolezza dell’importanza che la sanità riveste per ogni cittadino. Lavorerò con impegno, spirito di collaborazione e responsabilità affinché la Commissione possa contribuire a costruire risposte concrete e una sanità sempre più efficiente e vicina ai bisogni delle persone».

La consigliera ha inoltre ribadito la volontà di mettere al centro del proprio impegno «l’interesse della Campania e il diritto alla salute», sottolineando come questo rappresenti l’inizio di un nuovo percorso da affrontare con entusiasmo e determinazione.

Nei giorni scorsi Lea Romano ha inoltre preso parte, insieme al gruppo regionale di Fratelli d’Italia guidato dal capogruppo Gennaro Sangiuliano, a una visita istituzionale presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, occasione di confronto sui principali temi legati alle politiche comunitarie e allo sviluppo dei territori.

La nomina nell’Ufficio di Presidenza della Commissione Sanità rappresenta un ulteriore passo nel percorso istituzionale della consigliera di Brusciano, chiamata ora a svolgere un ruolo di primo piano in uno dei settori più delicati e strategici dell’attività della Regione Campania.