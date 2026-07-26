QUADRELLE (AV). Antonio Montella si dimette da vicesindaco: «Scelta per difendere legalità e istituzioni»

Cari elettori, sebbene io sia fortemente convinto che tutti abbiano già chiare le idee, per il senso di responsabilità che da sempre mi contraddistingue, desidero informarvi direttamente di una decisione sofferta ma inevitabile: ho TEMPORANEAMENTE rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Vicesindaco del nostro Comune.

Ho agito mosso da un profondo senso di responsabilità verso le istituzioni e, soprattutto, per non deludere la fiducia di chi, con il proprio voto, mi ha permesso di essere il primo eletto in questo Comune. Chi riceve un consenso così importante ha il dovere morale di difendere la legalità a testa alta, senza scendere a compromessi con chi preferisce rimandare i problemi anziché risolverli! Questa scelta è l’esito di una grave situazione di irregolarità che ho segnalato da tempo. L’attuale composizione della nostra giunta comunale viola la normativa sulla parità di genere. Dunque di fronte a un continuo e inaccettabile temporeggiare da parte di chi avrebbe dovuto agire, ho deciso di prendere in mano le redini della situazione, per il profondo rispetto che nutro non solo verso i miei 113 elettori, ma verso tutti i miei compaesani e anche verso le istituzioni. Rispetto a questa persistente inerzia, il mio profondo senso di responsabilità istituzionale mi ha imposto di fare un passo indietro come Vicesindaco. Continuare a far parte di una giunta irregolare avrebbe significato esporre l’intero Comune al rischio di sanzioni, ricorsi con gravissimi danni economici e burocratici per la nostra comunità. Ci tengo a precisare che non abbandono il mandato che mi avete affidato, rimanendo in carica come Consigliere Comunale, continuando a vigilare sull’operato dell’amministrazione e a lottare per il rispetto delle regole, della trasparenza e della legalità all’interno del nostro Comune.

Ringraziandovi per la fiducia e il sostegno che continuate a dimostrarmi

Con stima e determinazione Antonio Montella