Torna lo Street Food di Torchiati: quattro giorni tra sapori, musica e spettacoli

MONTORO – È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montorese. Dal 4 al 7 agosto, il borgo di Torchiati ospiterà una nuova edizione di “Street Food – P’ e vie d’ ‘o paese”, manifestazione che ogni anno richiama centinaia di visitatori grazie a un ricco programma all’insegna dell’enogastronomia, della musica e dell’intrattenimento.

Per quattro serate le strade del paese si trasformeranno in un grande villaggio del gusto, con decine di stand enogastronomici pronti a proporre specialità della tradizione locale e tante altre prelibatezze da degustare. Ad accompagnare il percorso gastronomico ci sarà musica dal vivo tutte le sere, a partire dalle ore 20.

Spazio anche ai più piccoli con il Luna Park Gonfiabile, allestito il 4 e 5 agosto, dalle 18, in Piazza Guido Rossi, per regalare momenti di svago e divertimento alle famiglie.

Ricco anche il cartellone degli spettacoli. Il 4 agosto salirà sul palco O’ Revotapopolo, mentre il 5 agosto sarà la volta della coinvolgente Vagaband Street Band.

La serata del 6 agosto offrirà un doppio appuntamento: il Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano” e, in Piazza Municipio, l’esibizione di Felice D’Amico, conosciuto come il violinista più pazzo del mondo, protagonista di uno spettacolare show con violino elettrico. Nella stessa serata le vie del paese saranno animate anche dagli artisti di strada Fabiola Forlenza e Guglielmo Performer, che coinvolgeranno il pubblico con trampoli, giocoleria e performance itineranti pensate per grandi e piccoli.

Gran finale il 7 agosto con il concerto di Ciccio Merolla, artista tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, che chiuderà la manifestazione con una serata all’insegna dell’energia e del ritmo.

“Street Food – P’ e vie d’ ‘o paese” si conferma così un evento capace di valorizzare il territorio, promuovere le eccellenze gastronomiche locali e offrire momenti di aggregazione e divertimento per residenti e visitatori.

L’appuntamento è quindi a Torchiati di Montoro, dal 4 al 7 agosto, per vivere quattro serate tra buon cibo, musica, spettacoli e tradizione nel cuore dell’Irpinia.