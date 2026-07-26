Sperone, il Comitato Festa Sant’Elia ringrazia la comunità: «Una festa che appartiene a tutti»

SPERONE – Al termine dei solenni festeggiamenti in onore di Sant’Elia, il presidente del Comitato Festa, Antonio Solombrino, insieme a tutti i componenti del Comitato, desidera rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a quanti hanno contribuito alla straordinaria riuscita dell’edizione 2026.

«La festa di Sant’Elia – afferma il presidente Antonio Solombrino – è il frutto dell’impegno di tante persone che, con spirito di sacrificio, passione e amore per il proprio paese, hanno lavorato affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. A tutti loro va la nostra più profonda gratitudine».

Un ringraziamento speciale è rivolto innanzitutto a tutti gli speronesi, che con la loro presenza, la loro partecipazione e il loro affetto hanno reso ancora una volta grande la festa patronale, dimostrando quanto sia vivo il legame con il Santo Patrono e con le tradizioni del paese.

Il Comitato esprime inoltre la propria riconoscenza a tutti gli amici del Mandamento Baianese, che hanno scelto di partecipare ai festeggiamenti, contribuendo a rendere le serate ancora più partecipate e ricche di entusiasmo.

Un grazie particolare va a tutti gli sponsor, alle attività commerciali, agli imprenditori, ai professionisti e a quanti, con il loro prezioso sostegno economico e morale, hanno permesso la realizzazione di un programma all’altezza delle aspettative. Senza il loro contributo sarebbe stato impossibile organizzare una manifestazione così articolata e coinvolgente.

Il presidente Antonio Solombrino desidera inoltre ringraziare tutti i membri del Comitato Festa, che per mesi hanno dedicato tempo, energie e passione all’organizzazione dell’evento, affrontando ogni difficoltà con spirito di collaborazione e senso di appartenenza.

Un pensiero di riconoscenza è rivolto anche alle istituzioni, alle forze dell’ordine, ai volontari, alle associazioni, agli operatori della sicurezza, ai tecnici, agli artisti, ai collaboratori e a tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione, assicurando ordine, accoglienza e serenità.

«La buona riuscita della Festa di Sant’Elia – prosegue Solombrino – dimostra ancora una volta che quando una comunità si unisce attorno ai propri valori, alle proprie tradizioni e alla propria fede, è capace di realizzare qualcosa di straordinario. Sant’Elia continua a essere un simbolo di unità e di speranza per l’intera comunità.»

Il Comitato conclude con un messaggio di gratitudine rivolto a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno contribuito al successo dell’edizione 2026.

«Grazie di cuore a chi ha partecipato, a chi ha collaborato, a chi ha sostenuto la festa con una donazione, una parola di incoraggiamento o semplicemente con la propria presenza. La Festa di Sant’Elia non è soltanto un evento: è il patrimonio di un’intera comunità, un momento di fede, identità e condivisione che ogni anno rinnova il senso di appartenenza al nostro paese.

Con l’auspicio di ritrovarci ancora più numerosi il prossimo anno, il Comitato Festa Sant’Elia rinnova il proprio ringraziamento a tutti e dà appuntamento alla prossima edizione, affinché la devozione verso il Santo Patrono continui a essere tramandata di generazione in generazione.»

Il Presidente del Comitato Festa Sant’Elia

Antonio Solombrino

e tutti i componenti del Comitato Festa