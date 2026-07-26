Da Cicerale in giro per l’Italia: la storia di un fan club diventato una grande famiglia

di Francesco Piccolo

Da un piccolo paese del Cilento ai principali eventi musicali italiani: il viaggio di Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo, fondatori di Cicerale In Tour, oggi primo fan club ufficiale di Nostalgia ’90.

MUGNANO DEL CARDINALE – Dietro una semplice bandiera possono nascondersi centinaia di chilometri, migliaia di emozioni e una storia fatta di amicizia, passione e condivisione. È quella di Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo, fondatori di Cicerale In Tour, che abbiamo incontrato ieri sera a Mugnano del Cardinale in occasione dello spettacolo Nostalgia ’90.

Il loro entusiasmo si percepisce fin dal primo incontro. Con il tricolore che ormai li accompagna in ogni tappa, raccontano un progetto nato nel 2022 da un’idea tanto semplice quanto speciale: trasformare la partecipazione agli eventi musicali in un’esperienza collettiva, dove il pubblico non fosse soltanto spettatore, ma parte integrante dello spettacolo.

Partiti da Cicerale, piccolo borgo del Cilento, Manuel e Valentina hanno dato vita a un gruppo che oggi segue alcuni dei principali format musicali italiani. Nel tempo Cicerale In Tour è cresciuto fino a diventare il primo fan club ufficiale di Nostalgia ’90 in Italia, un importante riconoscimento che ha rappresentato una svolta per l’intero progetto.

Da quel momento il viaggio non si è più fermato.

Il gruppo ha iniziato a seguire anche altri format di grande richiamo come Febbre Italiana, Memories 2000 e Dance Tarantella, riuscendo a mettere insieme persone di età diverse attraverso un unico filo conduttore: la musica.

Ma il vero valore di Cicerale In Tour non si misura nel numero di eventi ai quali partecipa o nei chilometri percorsi da una regione all’altra. Si vede negli occhi delle persone che ne fanno parte. Ogni tappa diventa un’occasione per ritrovarsi, conoscere nuove persone e condividere la stessa passione.

La celebre bandiera di Cicerale In Tour è ormai diventata il simbolo del gruppo. Presente in decine di eventi in tutta Italia, accompagna ogni fotografia con artisti, dj, ballerini, cantanti, staff e organizzatori, trasformandosi nel segno distintivo di una realtà che continua a crescere.

Tra gli incontri più significativi ci sono quelli con i protagonisti di Nostalgia ’90, Febbre Italiana, Dance Tarantella e Memories 2000, ma anche con tanti professionisti del mondo dello spettacolo che negli anni hanno accolto con entusiasmo questo gruppo nato quasi per gioco e diventato oggi un punto di riferimento per tanti appassionati.

Il progetto ha saputo farsi conoscere anche oltre i confini nazionali. La loro storia è stata raccontata dal giornale Leggo Tenerife, mentre la collaborazione con InfoCilento durante il Festival di Sanremo ha rappresentato un ulteriore riconoscimento per una realtà capace di portare il nome del Cilento su uno dei palcoscenici musicali più importanti d’Italia. A questo si aggiunge anche la partecipazione alla trasmissione radiofonica Story Time, nella quale Manuel e Valentina hanno raccontato la nascita e l’evoluzione di questa esperienza.

Negli ultimi anni il gruppo è stato presente in numerose manifestazioni, tra cui Le Notti del Cilento, dove oltre alla storica bandiera ha realizzato anche uno striscione dedicato al dj Angelo Radano, testimonianza dell’affetto e della stima nei confronti di uno degli artisti più amati dal pubblico.

Oggi Cicerale In Tour è molto più di un fan club. È una famiglia che attraversa l’Italia per vivere insieme concerti, festival e appuntamenti musicali, dimostrando come una passione condivisa possa trasformarsi in amicizia, appartenenza e ricordi destinati a durare nel tempo.

In un’epoca in cui si parla spesso di divisioni, Manuel e Valentina hanno dimostrato che basta una bandiera, una canzone e la voglia di stare insieme per costruire qualcosa di autentico. Perché, in fondo, Cicerale In Tour non racconta soltanto la musica: racconta le persone. Ed è forse proprio questo il segreto che, tappa dopo tappa, continua a far crescere questa splendida famiglia.