Terzigno (NA), convocato il Consiglio comunale: 14 punti all’ordine del giorno

TERZIGNO – È stato convocato il Consiglio comunale di Terzigno, che si riunirà mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 19:00, presso la sede istituzionale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune, consentendo ai cittadini di seguire i lavori dell’assemblea.
L’ordine del giorno prevede 14 punti, tra i quali figurano provvedimenti di particolare rilevanza per la gestione amministrativa e finanziaria dell’ente.
Tra gli argomenti più importanti vi è l’adesione alla rottamazione quinquies, prevista dalla normativa nazionale, che consentirà ai contribuenti interessati di accedere alle misure di definizione agevolata.
Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione dei rifiuti, con l’esame del Piano economico-finanziario (PEF) e della relativa relazione di accompagnamento per il periodo 2026-2029, oltre all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari dell’esercizio 2026, adempimento previsto dal Testo unico degli enti locali.
Tra i punti all’ordine del giorno figurano anche le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2026-2031, documento che definirà gli indirizzi politici e amministrativi della nuova amministrazione comunale.
La parte finale della seduta sarà dedicata all’esame di numerosi provvedimenti riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, conseguenti a diverse sentenze emesse dal Giudice di Pace di Nola, dal Tribunale di Nola, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e dalla Corte d’Appello di Napoli, come previsto dall’articolo 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
L’incontro rappresenta un appuntamento importante per la vita amministrativa della città, con temi che spaziano dalla programmazione economica e finanziaria alla definizione delle politiche di mandato, fino alla gestione dei contenziosi dell’ente.
Il presidente del Consiglio comunale, Stefano Pagano, invita la cittadinanza a seguire i lavori dell’assemblea, anche attraverso la diretta sul canale YouTube ufficiale del Comune di Terzigno, per favorire la massima partecipazione e trasparenza dell’attività istituzionale.