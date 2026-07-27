SANT’Oggi. Lunedì 27 luglio la chiesa festeggia san Celestino I, san Pantaleone di Nicomedia, san Raimondo Zanfogni detto Palmerio …

27 luglio: beata Maria Maddalena Martinengo (al secolo Margherita Martinengo), nacque a Brescia il 5 ottobre 1687, dalla nobile famiglia dei conti da Barco di Brescia. Rimasta orfana della madre dopo pochi mesi dalla nascita, Margherita fu affidata alle cure e all’educazione delle Suore Orsoline di Santa Maria degli Angeli. Nel 1698 entrò come educanda nel monastero agostiniano di Santa Maria degli Angeli, che raccoglieva il fiore dell’aristocrazia femminile bresciana, dove dette prova della sua precoce vocazione, in nome di una fedele imitatio Christi. Superata la contrarietà del genitore abbracciò la vita monastica tra le suore cappuccine di Nostra Signora della Neve di Brescia, l’8 settembre 1706, prendendo il nome religioso della più illustre penitente, Maria Maddalena. Nel monastero scelse di dedicarsi alle faccende più umili e faticosi (cucina, portineria). Dopo un periodo, tra il 1711 e il 1722, in cui le furono assegnati gli incarichi più umili del convento, Maria Maddalena fu eletta nel 1723 maestra delle novizie, carica che rivestì anche nel 1727 e nel 1731. Nonostante le sue ripetute resistenze verso obblighi terreni che la distogliessero dalla vita contemplativa, Maria Maddalena seppe amministrare il ruolo di abbadessa con singolare equilibrio, coniugando l’azione apostolica, con l’affinata e personalissima esperienza di una mistica affettiva e di immolazione che, al culmine della immedesimazione con le sofferenze di Cristo. Nel 1729, dando credito alle maldicenze di alcune suore, il confessore don Antonio Sandri, dette alle fiamme il manoscritto delle Massime spirituali quale frutto pericoloso di una mente «superba ed eretica». La conseguenza fu una sospensione punitiva da ogni incarico comunitario, che poco dopo, però, fu revocata dall’autorità vescovile. Dal 1732 fino alla Pasqua del 1737, quando l’acutizzarsi della malattia che l’avrebbe condotta alla morte la indusse alla rinuncia, assurse agli onori di vicaria e abbadessa. Soggetta a prolungati svenimenti le consorelle poterono constatare, nel suo corpo martirizzato, i segni delle sue tremende penitenze e delle stimmate di diversi tormenti della passione del Signore. Il tramonto fu rapido e sereno, gioì quando seppe che la fine era imminente ed alle consorelle che piangevano, con tenerezza materna, donava le more che aveva in un piccolo canestro. Pregava con versetti biblici, poi la si udì sussurrare: «Vengo, vengo, Signore!»; serenamente spirò, malata di tubercolosi. Morì il 27 luglio 1737, a 50 anni.