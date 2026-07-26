GROTTAMINARDA. Irpinia in Vespa Show, successo a Grottaminarda: oltre 200 mezzi e vespisti da nove regioni d’Italia

26/07/2026 binews.it Arianese - Valle Ufita - Baronia, EVIDENZA, Uncategorized 0

GROTTAMINARDA. Irpinia in Vespa Show, successo a Grottaminarda: oltre 200 mezzi e vespisti da nove regioni dItalia

Oltre 200 mezzi, 30 Vespaclub provenienti da 9 regioni (Campania, Sicilia, Puglia, Lazio, Molise, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto), circa 100 persone presenti alla visita guidata dei monumenti e luoghi storici di Grottaminarda, un importante indotto turistico per il territorio.

Questo il bilancio dell’ultima giornata di “Irpinia in Vespa Show” a cura del Vespa Club Leoni Rossi, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e sotto l’egida del Vespa World Club. Tre giornate dedicate alla cultura, all’amicizia e alla passione per le due ruote.

Il Trofeo “Irpinia in Vespa Show” è andato ai piemontesi di Acqui Terme, premiati anche equipaggi e Vespaclub nell’ambito del Campionato Turistico Regionale con il primo posto per Pomigliano e Nazionale, con il primo posto ancora per Acqui Terme.

Dopo il raduno dei mezzi in Piazza XVI Marzo e lungo Corso Vittorio Veneto, il serpentone di Vespe è partito per un nuovo giro panoramico e per il pranzo di commiato.

La prima giornata è stata caratterizzata dalla presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più” di Paola Scarsi, che ha messo in luce la passione per la moto al femminile, mentre la giornata di ieri è stata dedicata alla visita al Santuario della Madonna Nera di Carpignano e alle gare valevoli per la Coppa Italia di Gimkana in Vespa, competizione nazionale sotto l’egida del Vespa Club d’Italia.

L’Amministrazione comunale, nel ringraziare i vespisti arrivati da tutta Italia per partecipare al raduno, alle gare e per visitare Grottaminarda, e a tutti i cittadini che hanno partecipato come sempre calorosi, esprime un sentito apprezzamento al Vespa Club Leoni Rossi, tra i sodalizi più numerosi d’Italia, per l’impegno, la passione e l’eccellente organizzazione della manifestazione.

Ringraziamenti, inoltre, alla Pubblica Assistenza Grottaminarda, alla Polizia Municipale, e ai Carabinieri di Grottaminarda che si spendono in ogni occasione e che hanno concretamente contribuito alla sicurezza e quindi alla riuscita anche di questo evento.

“Irpinia in Vespa Show” ha rappresentato non solo un momento di aggregazione e di festa, ma anche una significativa occasione di promozione del territorio, capace di coniugare turismo, cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze locali. La presenza di centinaia di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane ha contribuito a far conoscere il patrimonio storico e paesaggistico di Grottaminarda e dell’Irpinia, generando ricadute positive anche per le attività commerciali e ricettive.

Il successo registrato nel corso della tre giorni conferma come iniziative di questo tipo possano rappresentare un efficace strumento di promozione territoriale e di sviluppo turistico, rafforzando l’immagine di Grottaminarda quale luogo accogliente, capace di ospitare eventi di rilievo nazionale. Un risultato che premia il lavoro di squadra tra istituzioni ed associazioni.

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