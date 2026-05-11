Roberto Sorrentino nominato segretario di Forza Italia Giovani di Pollena Trocchia

Roberto Sorrentino è il nuovo segretario di Forza Italia Giovani di Pollena Trocchia. La nomina, ufficializzata nelle scorse ore, è testimone dell’impegno e della volontà comune ai vertici del partito e a chi vive il territorio di organizzare al meglio un gruppo giovanile nel segno della partecipazione, della meritocrazia e della responsabilità, anche nel comune vesuviano. Giovane studente di Giurisprudenza, appassionato di musica e cultore di pianoforte, Roberto Sorrentino si è recentemente messo in evidenza per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha presieduto il locale Comitato “Cittadini per il Sì” in occasione del referendum costituzionale del marzo scorso.

«Ringrazio il segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni, il segretario regionale FIG Gianfranco Succoio e il segretario provinciale FIG Gaetano Loffredo per questo riconoscimento, che accolgo con gioia ed onore. Lavorerò fin da subito per la diffusione, tra le generazioni più giovani del mio territorio, dei valori popolari, liberali ed europeisti che contraddistinguono Forza Italia» ha detto il neosegretario Sorrentino.

La notizia della sua nomina è stata accolta con grande entusiasmo dal gruppo dirigente di Forza Italia Pollena Trocchia. «Facciamo le nostre congratulazioni a Roberto Sorrentino per l’importante riconoscimento ricevuto, con la sicurezza che saprà avvicinare tanti giovani al partito e ai suoi valori. Prosegue, dunque, l’impegno per organizzare e far crescere Forza Italia sul territorio, rendendola protagonista della vita politica, civile e sociale del nostro paese, senza limiti di età per la partecipazione, che ci vede da tempo coinvolti e sempre supportati dai vertici del partito. Per questo rivolgiamo un sincero ringraziamento all’onorevole Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania» hanno detto il responsabile cittadino di Forza Italia, Arturo Cianniello, il responsabile seniores Luigi Esposito e gli altri consiglieri comunali iscritti al partito: Salvatore Auriemma, Antonella Borrelli, Antonio Di Sapio e Francesco Pinto, che di Forza Italia è anche vice segretario provinciale.