Flumeri, Angelo Antonio Lanza, confermato Sindaco per la terza volta.

Ieri 12 giugno, si è votato con una sola lista, guidata dal due volte Sindaco uscente, Angelo Antonio Lanza, quindi l’elezione è stata valida, perchè si è superato il quorum di affluenza e il Sindaco già ” virtualmente eletto “.

L’elezione di Lanza, è stata confermata anche oggi pomeriggio, dallo spoglio delle schede, perchè molti speravano sulle schede votate in bianco, che alla fine sono risultate ininfluenti.

Dunque, una campagna elettorale a senso unico, dopo l’esclusione della lista guidata dal Dott. Michele Ciasullo, e quindi, senza un dibattito pubblico come è sempre avvenuto , nelle elezioni comunali precedenti .

L ‘unica curiosità, tra i presenti durante lo scrutinio delle schede è stata quella delle preferenze tra i vari candidati a consigliere comunale, che nel periodo di campagna elettorale, avevano battuto tutto il territorio comunale.

Gli assessori e consiglieri uscenti, sono stati i più votati: Raffaele Masucci 363, Angela Masucci 189, Giuseppe Meninno 183, Luigi Caruso 174, Francesco Raduazzo 144 , Angela Garofalo 104 e a seguire tutti gli altri.

Così Lanza, al termine dello scrutinio fuori dal seggio elettorale ; ” è andata benissimo secondo le nostre aspettative, la gente ha risposto andando a votare. Ha votato, con la preferenza ,quindi poche schede bianche rispetto a quelle che gli altri immaginavano potessero uscire. Quindi, siamo soddisfatti ,abbiamo una responsabilità tripla in questo caso e rappresenteremo tutti ovviamente, non lasceremo indietro nessuno. Facciamo ,questo quinquennio per il bene della collettività”.

Quanto detto dal Sindaco, è quello, che il popolo flumerese si aspetta, nei prossimi cinque anni.

Carmine Martino

