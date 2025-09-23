De Luca: “Centrodestra? Una coalizione di sfrantummati”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scelto l’arma dell’ironia per commentare la situazione nel centrodestra, ancora senza un candidato ufficiale alle elezioni regionali di novembre. Nel corso di un incontro al Castello Ducale di Sessa Aurunca, organizzato per la presentazione del nuovo ospedale, De Luca ha definito i partiti avversari come “un’altra coalizione di sfrantummati”, riprendendo un termine che utilizza spesso per bollare ciò che considera frammentazione e confusione politica.

In sala, tra il pubblico, era presente anche la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga, alla quale il governatore si è rivolto direttamente con tono scherzoso: “Avete notizie sul candidato del centrodestra? Aggiornatemi, perché tra poco arriviamo alle elezioni”. Una battuta che ha strappato qualche sorriso, ma che ha messo in evidenza una constatazione politica: l’assenza, a poche settimane dal voto, di un nome unitario in grado di guidare la coalizione.

Nonostante la provocazione, De Luca ha precisato che un centrodestra solido e moderno sarebbe utile alla vita democratica, perché la dialettica e il confronto sono parte integrante di una competizione sana. Ma, ha aggiunto con tono pungente, ciò che si vede oggi non ha nulla di compatto: “Nella gerarchia degli infelici è una coalizione di sfrantummati”.