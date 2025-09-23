Mugnano del Cardinale, lieve malore per il dottor Filomeno Caruso: la comunità gli augura pronta guarigione

Mugnano del Cardinale – Un lieve malore ha colpito nella giornata odierna il dottor Filomeno Caruso, medico stimato e da sempre impegnato nel sociale per la tutela della salute pubblica.

Caruso è conosciuto non solo per la sua professione, ma anche per la sua costante partecipazione alla vita civile e associativa: membro di realtà come Ultimi, ambientalista convinto e difensore della salute dei cittadini, è anche capogruppo della lista Nuova Alleanza Popolare di Mugnano del Cardinale.

La notizia ha destato apprensione nella comunità, che si è subito stretta attorno al dottore con numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento. Da più parti arrivano gli auguri di una pronta guarigione e di un rapido ritorno non solo alla professione medica, ma anche al suo impegno civico e politico, da sempre portato avanti con passione e dedizione.

La redazione di Binews si unisce al coro di vicinanza, augurando al dottor Caruso un pieno e veloce recupero.