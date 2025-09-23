AVELLA. Il sindaco di Avella esprime solidarietà a Enzo Alaia. “Indagato per due chili di mozzarelle”

Durante la seduta del Consiglio comunale di Avella di questo pomeriggio, il sindaco Vincenzo Biamcardi ha voluto manifestare ufficialmente la propria vicinanza al consigliere regionale Enzo Alaia coinvolto in una vicenda giudiziaria.

La solidarietà è stata annunciata ricordando che l’azione della magistratura deve sempre essere rispettata, ma che al tempo stesso è fondamentale tutelare la dignità personale e istituzionale di chi ricopre incarichi pubblici.

Particolare attenzione è stata posta sul contenuto dell’imputazione, nella quale si fa riferimento a un episodio di corruzione legato a due chilogrammi di mozzarella, nell’ambito di un concorso pubblico che, peraltro, non è stato portato a termine. Una circostanza che il sindaco ha ritenuto sproporzionata rispetto al clamore mediatico e politico suscitato.

«Il nostro gesto – è stato spiegato in aula – non vuole in alcun modo interferire con il lavoro della giustizia, alla quale affidiamo piena fiducia. Vuole invece essere un segnale umano e politico di sostegno a due figure che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un punto di riferimento per la comunità».