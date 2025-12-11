NON È PIÙ. Sperone, lutto Anna Maria Vetrano, vedova Sorice

Sperone (AV), 11 dicembre 2025 – La comunità di Sperone si stringe attorno alla famiglia Vetrano per la scomparsa della signora Anna Maria Vetrano, vedova Domenico Sorice, che si è serenamente spenta nella fede all’età di 91 anni.

A dare il triste annuncio sono i figli Michele, Carmine ed Eduardo, insieme alle nuore Lina D’Amico, Assunta Curto e Maria Alto, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti che in queste ore ne ricordano l’affetto, la dedizione e il ruolo centrale all’interno della famiglia.

Le esequie si terranno domani 12 dicembre, alle ore 10:00, con partenza dalla casa dell’Estinta in via San Eliseo 28. Il rito religioso sarà celebrato presso la Parrocchia Sant’Elia, nel piazzale omonimo, dove la comunità avrà modo di raccogliersi per l’ultimo saluto.

Al termine della funzione, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Sperone, dove la signora Anna Maria troverà la sua ultima dimora.

La famiglia ringrazia sin d’ora quanti vorranno unirsi al dolore e partecipare al rito funebre.