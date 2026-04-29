Il Cilento capitale della danza acrobatica: tre giorni con “Aerial Welcome Summer”

La manifestazione, che si svolgerà in una prestigiosa struttura a quattro stelle affacciata sul mare, offre un programma intensivo di lezioni all’aperto di tessuto aereo, pole dance e cerchio, permettendo ai partecipanti di allenarsi con una vista mozzafiato. L’evento, organizzato dall’Asd Dance 2 Be, si distingue per la qualità dell’offerta didattica, che vede il coinvolgimento di alcune tra le migliori scuole e i più rinomati maestri del settore. Grazie a una programmazione che prevede numerose lezioni in contemporanea, l’Aerial Welcome Summer è in grado di accogliere partecipanti di ogni ordine e grado, garantendo stage specifici che spaziano dai livelli base fino a quelli più avanzati. Oltre alla componente tecnica, il format punta fortemente sulla socialità, integrando nel weekend due serate animate da dj set, balli e momenti di puro divertimento.
Davide Gatto, ballerino di fama internazionale e coordinatore dell’evento insieme ad Anna Di Lorenzo e Alessandra Pedullà per l’Asd Dance 2 Be, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova edizione, sottolineando come la danza aerea stia trovando una nuova dimensione espressiva proprio grazie a contesti simili. L’obiettivo primario è offrire un’esperienza immersiva dove il rigore tecnico degli stage si fonde con l’energia rigenerante del mare, creando un ambiente in cui ogni atleta possa superare i propri limiti sentendosi parte di una comunità vibrante. “L’Aerial Welcome Summer non è solo un workshop tecnico, ma un’esperienza immersiva. Il mio obiettivo è far dialogare il corpo con la natura; insegnare danza aerea guardando l’orizzonte marino regala un’energia che nessuna palestra può offrire. Abbiamo voluto coinvolgere le eccellenze del settore per permettere a tutti, indipendentemente dal proprio livello, di crescere e confrontarsi in un ambiente stimolante”, ha detto Gatto.
Per ricevere ulteriori dettagli sul programma o per procedere con le prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione al profilo social ufficiale su Instagram: @aerial_welcomesummer.