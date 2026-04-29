Parchi campani, al via i Piani Preliminari: focus su tutela ambientale e sviluppo sostenibile

NUSCO – Prende il via un importante percorso di pianificazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico della Campania. L’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini ha annunciato l’avvio dei lavori per la redazione dei Piani Preliminari che coinvolgeranno tre aree protette: il Parco Regionale dei Monti Picentini, il Parco Regionale del Partenio e l’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano.

Si tratta di strumenti strategici fondamentali per definire le linee guida dei futuri Piani dei Parchi, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile.

L’avvio di questa fase segna l’inizio di un percorso partecipato, che vedrà il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, operatori economici e cittadini, chiamati a contribuire alla costruzione di una visione condivisa per il futuro delle aree protette.

I Piani Preliminari rappresentano il primo passo di un processo articolato che prevede:

attività di analisi del territorio

momenti di ascolto e confronto

definizione degli indirizzi strategici

Un lavoro interdisciplinare affidato a una task force di professionisti, con l’obiettivo di rispettare le vocazioni territoriali e garantire la conservazione degli ecosistemi.

“L’avvio dei lavori dei Piani Preliminari costituisce un momento di grande importanza non solo per i Parchi coinvolti, ma per tutti i territori che ne fanno parte. Vogliamo costruire un percorso basato su partecipazione, conoscenza e sostenibilità, capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo locale”, ha dichiarato il Presidente dell’Ente.

Con questa iniziativa, i Parchi campani si confermano protagonisti di un processo innovativo e inclusivo, orientato alla salvaguardia di alcuni dei più importanti patrimoni naturalistici della regione e alla promozione di un modello di crescita equilibrato nel tempo.