Sant’Angelo dei Lombardi, gli eventi di Natale tra teatro, musica e solidarietà Un Natale tra teatro, musica e solidarietà con iniziative per piccoli e grandi.

A Sant’Angelo dei Lombardi è pronto il cartellone degli eventi natalizi di dicembre 2025 e gennaio 2026, organizzato dal Comune insieme ad associazioni del terzo settore. “Tutti gli spettacoli – spiega il sindaco Rosanna Repole – avranno un taglio solidale. Come già fatto durante la scorsa estate, con la raccolta fondi per la popolazione di Gaza, in queste settimane non faremo mancare il nostro apporto per chi è meno fortunato”. Gli eventi iniziano sabato 13 dicembre al Castello degli Imperiale dalle 17.00 alle 20.00 con “Babbo Natale al Castello”, dolci e doni nel segno dell’artigianato a cura del circolo Acli Millennium. Il format verrà replicato allo stesso orario nei giorni 14, 20 e 21 dicembre. Sempre sabato 13 lo spettacolo “A Christmas Carol”, compagnia Controtempo Theatre, nella sala teatrale del Centro sociale alle ore 20.00. Si torna nella sala teatrale lunedì 15 dicembre alle 17.00 con lo spettacolo “A Colpi di Pace”, regia di Angela Caterina, a cura di Ets Pianeta Autismo ed Rti Autismo in collaborazione con Consorzio Percorsi. Giovedì 18 dicembre alle ore 17.00 il convegno al centro sociale “Lavoro, Diritti e Legalità”, presenti tra gli altri Mario Morcone e Marco Omizzolo, nell’ambito del progetto “Action! Diritti in Movimento”. Le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Criscuoli” vanno in scena venerdì 19 dicembre alle ore 17.00 presso il centro di comunità con il “Concerto di Natale”. Sabato 20 dicembre alle 19.30 la “Gospel Night” con la Saint Thomas Gospel Family nella sala teatrale del Centro sociale: a seguire la cena solidale al Centro di Comunità, giornata organizzata da Irpinia 2000 Onlus e Centro Sai di Sant’Angelo dei Lombardi. Lunedì 29 dicembre, ore 20.30, arriva a Sant’Angelo dei Lombardi lo scrittore ed umorista partenopeo Amedeo Colella, che porta nella sala teatrale del Centro sociale la sua “Tombola musicale e culturale napoletana”. Nel corso dei mesi di dicembre il programma verrà arricchito con altre iniziative, ma nel frattempo la Befana è già pronta al Castello degli Imperiale per la giornata del 3 gennaio alle 17.00 per “La discesa della Befana”: si continuerà in serata con la tombolata al Centro di Comunità, giornata organizzata dal Gruppo comunale di Protezione Civile.