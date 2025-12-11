Emergenza cinghiali a Sarno, cresce la paura tra i residenti: Sirica (FdI) incalza il Comune

A Sarno cresce l’allarme per la presenza sempre più frequente di gruppi di cinghiali che, dal Monte Saretto, stanno raggiungendo zone abitate come vico San Sebastiano, generando timore tra i residenti e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Di fronte alle numerose segnalazioni dei cittadini, il consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, ha presentato una formale interrogazione indirizzata al Sindaco e all’assessore competente.

“Siamo arrivati a una situazione non più sostenibile – dichiara Sirica – I cinghiali scendono sempre più spesso fino alle abitazioni. I cittadini vivono nel timore e il Comune non può più ignorare ciò che sta accadendo”.

Nel documento, Sirica chiede all’Amministrazione quali azioni urgenti e concrete intenda mettere in campo per affrontare subito l’emergenza e se siano stati attivati i necessari contatti istituzionali con Regione Campania, Asl, polizia locale e Protezione civile per predisporre monitoraggi, misure di contenimento e messa in sicurezza delle aree interessate.

“Vogliamo sapere se l’amministrazione comunale ha un piano, se sta parlando con gli enti competenti, e soprattutto quali tempi concreti intenda rispettare – prosegue -. Perché la comunità non può più aspettare. I rischi sono reali, i cittadini sono preoccupati, e la situazione va affrontata con serietà e tempestività”.

Il consigliere comunale chiede inoltre che l’Ente valuti un piano strutturale di contrasto al fenomeno per evitare che gli animali avanzino ulteriormente verso il centro urbano.

“Serve una strategia chiara e immediata. Non possiamo consentire che l’incolumità dei residenti venga messa in pericolo e che le proprietà private continuino ad essere esposte a potenziali danni”, conclude Sirica, sollecitando un riscontro immediato alla sua interrogazione.