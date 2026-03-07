NON È PIU’. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Carmela Galeotalanza

La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa della signora Carmela Galeotalanza, venuta a mancare serenamente all’età di 83 anni. La notizia della sua dipartita ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua vita.

Vedova di Tommaso Stingone, Carmela Galeotalanza lascia nel dolore i figli Carmine, Luca e Nicola, le sorelle Maria e Michela, le nuore Fabiola Magro e Carmela Napolitano, oltre ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti che oggi ne ricordano con affetto la figura.

Donna molto conosciuta e benvoluta in paese, Carmela è stata per la sua famiglia un punto di riferimento importante, sempre presente con discrezione, affetto e grande dedizione.

I funerali si terranno domenica 8 marzo alle ore 12.00, partendo dalla casa dell’estinta in via Roma 33, per poi raggiungere la Parrocchia Maria Santissima del Carmelo di Mugnano del Cardinale, dove sarà celebrato il rito funebre.

Al termine della cerimonia religiosa, la famiglia saluterà parenti e amici direttamente in chiesa.

In questo momento di dolore, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Galeotalanza-Stingone, esprimendo sentimenti di vicinanza e partecipazione al lutto.