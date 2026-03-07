“Pure il cielo piange oggi”: lo striscione degli Ultras 1955 per Pietro Picariello

Il dolore per la scomparsa di Pietro Picariello, vice sindaco di Quadrelle venuto a mancare prematuramente a soli 38 anni, continua a stringere in un unico abbraccio non solo la comunità istituzionale e civile, ma anche quella sportiva del territorio.

Tra i messaggi più sentiti arrivano dagli Ultras Fedelissimi 1955, storico gruppo di sostenitori dell’Unione Sportiva Giovanni Carotenuto di Mugnano del Cardinale, che hanno voluto manifestare pubblicamente la loro vicinanza alla famiglia Picariello-Napolitano con uno striscione di cordoglio esposto davanti al cimitero comunale di Quadrelle.

Sul telo bianco, scritto con vernice rossa, si legge un messaggio semplice ma carico di significato:

“Pure il cielo pianse oggi. Ciao Pietro – U.F. 1955”

Parole che raccontano il profondo legame tra Pietro e il mondo del calcio locale. Prima ancora dell’impegno amministrativo, infatti, Pietro Picariello è stato un uomo di sport, cresciuto sui campi di calcio del territorio e profondamente legato ai colori della squadra del paese.

Negli anni passati aveva indossato la maglia dell’Unione Sportiva G. Carotenuto, difendendo a lungo la porta rossonera. Portiere generoso e determinato, è stato per molto tempo uno dei punti di riferimento della squadra, distinguendosi per passione, spirito di sacrificio e attaccamento ai colori del club.

Chi ha condiviso con lui il campo ricorda non solo l’atleta, ma soprattutto l’uomo, sempre disponibile, corretto e profondamente legato alla sua comunità. Il calcio, per Pietro, non era soltanto uno sport, ma anche un luogo di amicizia, crescita e appartenenza.

Proprio per questo il gesto degli ultras rappresenta molto più di un semplice messaggio: è il segno di un affetto sincero che unisce generazioni di tifosi, amici e compagni di squadra.

La perdita di Pietro Picariello lascia un vuoto profondo non solo nelle istituzioni e nella vita pubblica, ma anche nel cuore di chi lo ha conosciuto sui campi di calcio, tra allenamenti, partite e momenti condivisi.

Un saluto semplice, scritto su uno striscione ma carico di emozione, riassume il sentimento di tutti:

Ciao Pietro.