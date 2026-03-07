Summonte, questa sera “Risate & Canzoni”: tributo a Peppino di Capri tra musica e comicità

Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 19:30, Summonte si prepara ad accogliere una serata di grande spettacolo. Il Centro Congressi Don A. De Simone di Via Piana ospiterà “Risate & Canzoni – Tributo a Peppino di Capri”, uno spettacolo che fonde comicità e musica in omaggio a una delle icone più amate della canzone italiana. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L’evento si inserisce nel ricco cartellone “Summonte: il palcoscenico del Partenio”, la rassegna culturale che sta riscuotendo una notevole partecipazione di pubblico e che ha saputo trasformare questo antico borgo irpino – tra i più belli d’Italia – in un vero e proprio polo culturale del territorio. Appuntamento dopo appuntamento, Summonte si conferma palcoscenico naturale di arte, cultura e intrattenimento di qualità, capace di attrarre spettatori non solo dal circondario ma da tutta la provincia di Avellino.

Sul palco saliranno due artisti d’eccezione. Max Cimino porterà la sua irresistibile comicità, capace di coinvolgere il pubblico con sketch brillanti e una vis comica autentica, garantendo una serata all’insegna della leggerezza e del buonumore. Adelson Nutini presterà invece la sua voce a un sentito omaggio musicale dedicato a Peppino di Capri, classe 1939, leggenda vivente della canzone italiana e napoletana, protagonista di una carriera straordinaria che continua ancora oggi. Attraverso i grandi successi del suo sterminato repertorio – da Roberta a Champagne, da Un grande amore e niente più a E mo’ e mo’ – il pubblico sarà accompagnato in un emozionante viaggio attraverso decenni di musica italiana senza tempo.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 19:30 al Centro Congressi Don A. De Simone, Via Piana, Summonte (AV). Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.comune.summonte.av.it