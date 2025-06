Addio a Ciro Magnetta, storico pasticciere di Mugnano del Cardinale

Mugnano del Cardinale (AV), 14 giugno 2025 – La comunità di Mugnano del Cardinale è in lutto per la scomparsa del signor Ciro Magnetta, noto e stimato cittadino, conosciuto da tutti per la sua lunga attività nella Pasticceria Italia. Ciro si è spento all’età di 78 anni, lasciando un grande vuoto tra i suoi cari e in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

A darne il triste annuncio la moglie Mignano Italia, i figli Vincenzo, Rosanna e Mimmo, il genero Alessio, la sorella Laura, i fratelli Mario e Giovanni, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. Una figura amata, conosciuta per la sua dedizione alla famiglia, al lavoro e alla comunità.

I funerali si svolgeranno domenica 15 giugno alle ore 16:30, con partenza dalla casa dell’estinto in Via Roma, 117, per poi proseguire presso la Parrocchia Maria SS. del Carmine di Mugnano del Cardinale, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, si terrà il saluto in chiesa. La famiglia ha espresso la volontà di non ricevere fiori, preferendo eventualmente gesti di solidarietà o preghiera.

Ciro Magnetta verrà ricordato non solo come abile artigiano del dolce, ma soprattutto come uomo gentile, disponibile e sempre pronto a regalare un sorriso dietro il bancone della sua pasticceria. Con lui se ne va un pezzo della memoria collettiva del paese.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Magnetta in questo momento di dolore.