T-Rex protagonisti al Centro Commerciale “Vulcano Buono”

Un tributo ai “T-rex” ma soprattutto l’occasione per mostrare l’importanza e la grandezza del riciclo. Questo è il senso dell’evento di Urban Art che si terrà dal 20 al 22 giugno nella Piazza Capri del Centro Commerciale “Vulcano Buono” di Nola e che sarà centrato sulla realizzazione della sagoma di un grande T-Rex assemblando materiali di riciclo come oggetti vecchi e fuori uso.

L’evento nasce in concomitanza dell’uscita al cinema del film “Jurassic World – La Rinascita”

Il progetto educativo è stato commissionato dall’Organizzazione di Volontariato We Can che da oltre 10 anni sostiene progetti per la tutela e la difesa dell’ambiente, promuove lo sviluppo sostenibile nel campo della conservazione e dell’utilizzo delle risorse naturali e realizza iniziative di tutela e valorizzazione dell’ambiente intese come occasione di solidarietà sociale e di impegno civile atte a migliorare la qualità della vita e le relazioni umane.

A realizzare l’opera saranno gli artisti dell’associazione culturale STRADEDARTS, utilizzando i materiali di scarto recuperati. STRADEDARTS è un’associazione di Milano che si occupa di rigenerazione e riqualificazione attraverso l’arte contemporanea e la street-art, creando veri e propri musei di arte pubblica a cielo aperto e fruibili da tutti allo scopo di scuotere le coscienze invitandoci a riflettere sul consumismo sfrenato e sull’importanza del riciclo e del riutilizzo.

A questo scopo i veri protagonisti saranno i clienti del “Vulcano Buono” che da oggi possono portare oggetti e giocattoli inutilizzabili e depositarli nei contenitori posizionati all’entrate del centro commerciale.

L’Arte del Riciclo non è solo una forma di espressione artistica, ma anche un potente strumento di denuncia e sensibilizzazione. Trasformando i rifiuti in arte, gli artisti ci dimostrano che è possibile dare nuova vita agli oggetti che consideriamo inutili, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e circolare.

Il progetto, attraverso l’animazione e il coinvolgimento di tutte le persone che frequentano il Vulcano Buono vuole essere dunque un piccolo passo per aiutare a crescere una generazione sempre più consapevole e responsabile e che veda nel riutilizzo creativo dei materiali un’opportunità per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

“LA PLASTICA NEI MARI È UNA MINACCIA PER IL SISTEMA MARINO E LA VITA UMANA”