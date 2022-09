SAVIANO.Sabato 17 e domenica 18 arriva a Saviano la due giorni dedicata al Carnevale.

La cultura del carnevale nel mondo, è un progetto interamente finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, e prevede momenti di animazione, culturali e di approfondimento sul tema del Carnevale. Come è noto Saviano è sede di uno dei carnevali più importanti di tutta la Regione Campania e le manifestazioni che si svolgeranno tra settembre e ottobre vogliono essere un punto di raccordo con il classico appuntamento invernale che negli ultimi anni ha pagato lo scotto della pandemia. La manifestazione sarà anche l’occasione per definire la sottoscrizione di un gemellaggio tra il Carnevale di Saviano e quello di Taranto, in rappresentanza del quale sabato sarà presente una delegazione della città pugliese a Saviano. In dettaglio da sabato pomeriggio tra Piazzale De Nicola, Villa Comunale e Via Roma sono previsti, animazione, giochi per bambini, artisti di strada, maschere, fino ad un dj set per accompagnare i giovani in una serata danzante. Domenica, invece, ci saranno momenti dedicati ai laboratori di cartapesta e all’estemporanea di pittura, con le relative premiazioni e tanto spazio per i più piccoli. Oltre all’incontro con la delegazione del Comune di Taranto previsto sabato 17 settembre altro appuntamento di approfondimento è quello di sabato 8 ottobre presso Palazzo Allocca con il Premio Cultura. Appuntamento quindi a domani, sabato, dalle 17 per una 2 giorni di festa nel nome del Carnevale di Saviano.