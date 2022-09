AVELLA. Andrea Rega terzo ai mondiali di nuoto pinnato sui 3000 metri

Non Il nuoto pinnato è una disciplina sportivaappartenente alle specialità acquatiche che, avvalendosi di attrezzature specifiche (monopinna, pinne, boccaglio o bombole) permette all’atleta il raggiungimento di velocità decisamente più elevate rispetto al nuoto. Questo sport viene definito come la Formula Uno delle discipline natatorie per via delle alte velocità non raggiungibili in altri sport acquatici. Già dalla prima edizione di Santa Clara 1981 il nuoto pinnato è disciplina ufficiale dei Giochi mondiali. Quest’anno i campionati si svolgono nel lago di Viverone, dal 12 al 16 settembre e sono i Campionati del Mondo di nuoto pinnato in acque libere.

Alla gara dei 3000 metri, ottimo terzo posto ieri del l’avellano Andrea Rega, il giovane 20enne riesce quindi a salire sul podio e a conquistare la medaglia di bronzo. Il giovane atleta nei mesi scorsi aveva vinto il titolo italiano che gli ha permesso appunto a partecipare ai mondiali.