Pausa estiva per il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo

Il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo definita da Accademie e Associazioni “ambasciatrice della poesia nel mondo” è stato condotto dal giornalista Giuseppe Nappa direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine, realizzando l’ultimo incontro per la chiusura estiva 2023.

Il Salotto come sempre ha dato vita e parola alla cultura, all’arte e allo spettacolo. Il salotto si è aperto con il discorso della poetessa sull’importanza della cultura e sulla sua continuità dopodiché ha deliziato con una sua poesia su Napoli un canto un inno all’amore per Napoli e all’essere orgogliosi di essere partenopei.

A seguire c’è stata una importante intervista con il prof. Vincenzo Afiero sull’importanza della scuola, delle buone azioni e di fare rete tra famiglia, scuola per far sì di togliere i ragazzi dalle strade e dare loro un futuro e dare arte e passione come la poesia.

Ancora non poteva mancare l’ ospite fissa questa sera che ci ha deliziato con alcuni classici napoletani e non solo anche brani suoi.

Molto apprezzata anche sul classico questa sera Nunzia Ferri.

Ancora c’è stato altro momento con l’intervista e scambio culturale e pedagogico con il prof.Luigi Monda.

Non sono mancati i nostri poeti; Teresa D’amore e Raffaele Castiello.

E in diretta telefonica è intervenuto anche Tony Iazzettache quest’anno ci ha regalato tanti momenti classici oltre la sigla con dei stornelli meravigliosi.

Grazie a tutti da parte della poetessa a tutti coloro che durante questo lungo anno primo come apertura completa e poi durante i due/tre anni di pandemia ci hanno supportato, seguito, stati vicini.

Hanno fatto si che il salotto artistico culturale e multimediale Tina Piccolo restasse vivo!

Grazie con il cuore e vi auguriamo una buona estate.