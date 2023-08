Forino (Av): Incredibile Andrea Sannino che ” Abbraccia” Forino con la presenza di quasi 4.000 persone

Un fiume immenso, anzi una marea di gente, ha invaso ieri sera Forino per il Concerto del famoso artista partenopeo Andrea Sannino in Piazza Tigli venuto ospite per i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola di Bari. Un successo che ha catapultato sotto i riflettori di un’ intera Provincia la cittadina irpina vestita a festa in una serata stellare. Tutto è davvero riuscito alla perfezione, tutto è andato nel verso giusto in una serata che da queste parti sarà ricordata per lungo tempo. Un pubblico molto coinvolto da un coinvolgente artista qual’ è Andrea Sannino che ha dato sfoggio delle sue risapute ed apprezzate doti canore e musicali. Un’intera provincia presente da famiglie con bambini, a ragazzi fino a persone di mezza età in un ritmo coinvolgente che ha appassionato ognuno dalla primo all’ ultimo pezzo di repertorio ” Abbracciame”. Un lavoro serio, deciso portato avanti dai Signori Vecchiariello Carmine, Rega Massimo, Perrotti Antonietta, Tornatore Giuseppina, Faggiano Laura componenti del Comitato Festa che come ha asserito il Sindaco Olivieri “sono stati la vera anima , i veri artefici di questo successo pronti a riportare a Forino un grande artista” . Ed in effetti ci sono riusciti alla grande vista la presenza di 3.500 – 3.800 persone se non ancora di piu’ accorse da vari paesi irpini. Dicevamo una macchina perfetta iniziando dai tanti cittadini che hanno contribuito economicamente, al Comitato Festa, ai Vigili Urbani, ai Carabinieri, alla Protezione Civile, ai Parroci locali, all’ Amministrazione Comunale che mai come stavolta hanno lavorato in simbiosi e con perfetta unità per la vera Festa con la F maiuscola qual’ è quella del Santo Patrono San Nicola che dall’ alto del catafalco nella Chiesa di Santo Stefano avrà apprezzato e benedetto questo emozionante, commovente momento che i cittadini di Forino in suo nome, hanno vissuto con il grande cantautore Andrea Sannino. Daniele Biondi