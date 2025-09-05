Nola, emergenza idrica per guasto improvviso: disagi in via Marciano e Sant’Antonio Abate

NOLA – Mattinata di disagi per i cittadini nolani a causa di una mancanza d’acqua improvvisa che ha interessato alcune zone del comune. A comunicarlo è GORI, la società che gestisce il servizio idrico, spiegando che il problema è stato causato da un guasto tecnico sulle condotte.

Le aree coinvolte sono via Marciano, via Sant’Antonio Abate e tutte le traverse adiacenti.

Tecnici al lavoro, ritorno graduale dell’acqua

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio, ma la normalità tornerà solo in maniera graduale a partire dalle ore 15:00 di venerdì 5 settembre 2025.

GORI precisa inoltre che, al momento della riattivazione del flusso, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua, senza conseguenze sulla potabilità, ma consiglia ai cittadini di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

Le scuse dell’azienda

«Ci scusiamo per il disagio», scrive l’azienda in una nota ufficiale, garantendo il massimo impegno per ridurre i tempi dell’intervento e riportare il servizio idrico alla normalità nel più breve tempo possibile.