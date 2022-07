CALCIO. Matteo Langella torna al Nola

Matteo Langella è un nuovo calciatore del Nola 1925. Dopo la formalizzazione dell’ingaggio di Domenico Maggio, il Nola mette a segno un nuovo colpo importante. Anche in questo caso si tratta di un ritorno: Langella ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2019/2020. Mediano e centrocampista dai piedi raffinati, Langella si candida ad essere il nuovo metronomo dei nolani, forte della sua esperienza nonostante la giovane età. Classe 1997, il centrocampista nativo di Torre Annunziata vanta già presenze con Savoia, Sarnese, Sorrento e, in ultimo, con la Mariglianese.

“Sono molto emozionato per il mio ritorno a Nola – ha affermato il nuovo centrocampista del Nola – Ho tanti ricordi positivi dell’annata passata qui a Nola, tra l’altro vissuta proprio con il nuovo acquisto Mimmo Maggio. Quella stagione purtroppo fu interrotta per il Covid. Sono contento che, nonostante il tempo trascorso, i tifosi nutrano ancora stima per me. A loro chiedo di esserci ancora vicino e di farci sentire il loro sostegno”.

