È online la piattaforma dedicata ai bonus statali

È stata lanciata lo scorso 2 giugno, data simbolo della Festa della Repubblica, la nuova piattaforma voluta dal Governo Draghi dedicata ai bonus e alle agevolazioni. Basta collegarsi al sito incentivi.gov.it per accedere a un sito dedicato a tutti, aziende, amministrazioni comunali, professionisti, semplici cittadini, che devono orientarsi nell’universo dei contributi statali. “L’approvazione di questo provvedimento – ha spiegato il Ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti – che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia. Semplificazione, coordinamento e uniformità sono le condizioni alla base anche del nostro portale incentivi.gov. it che sarà operativo a partire dal 2 giugno. Uno strumento al servizio delle imprese e degli imprenditori che vogliono sviluppare un’idea e far crescere i loro progetti”.

Un’idea che porta la firma anche di Mara Carfagna, Ministra per il Sud e per la coesione territoriale e che mira a dare una mano agli italiani in un periodo segnato dalla crisi economica legata al Covid 19 e all’incertezza finanziaria collegata al conflitto tra Russia e Ucraina. Si va dal Superbonus 110% al Bonus 200 euro per lavoratori e dipendenti, passando per il bonus auto e moto e finendo a quello dedicato all’acquisto di un nuovo televisore. Incentivi, sostegni, aiuti, che ricalcano un concetto diffusissimo nell’universo del marketing, quello del bonus.

Un modello, tra l’altro, che è radicato da anni nel settore del gioco pubblico. Da anni infatti le aziende leader del settore hanno investito in strumenti come bonus, promozioni e altre offerte per ampliare il proprio pubblico di riferimento e arrivare a fette mai raggiunte prima di utenti e pubblico. Questo modello era già stato usato come riferimento per la creazione del famoso bonus cashback varato dal governo CONTE:

Ma torniamo alla piattaforma Incentivi del Governo. L’interfaccia scelta è semplice e intuitiva e permette di selezionare il soggetto di riferimento. Se a chiedere un bonus è un cittadino a disposizione ci sarà: Ecobonus, Bonus Decoder, Bonus Rottamazione TV oppure il Voucher connettività per famiglie. Ma si può scegliere tra tantissimi soggetti: imprese, con particolare riguardo a quelle femminili o giovanili; professionista; reti di impresa; onlus e cooperative; consorzi; enti pubblici; università o enti di ricerca.

Un modo semplice per essere vicini alle esigenze della popolazione. Un modo innovativo per provare a far ripartire l’economia del nostro paese. E per stimolare idee innovative, moderne. Quelle idee che potranno accompagnare l’Italia nel futuro.

