Meteo, cambia tutto in Campania: temporali in arrivo tra Nolano e Bassa Irpinia

Dopo giorni segnati dal caldo intenso e dall’afa, la Campania si prepara a fare i conti con un deciso cambio delle condizioni meteorologiche. L’arrivo di correnti più fresche e instabili favorirà, già dal pomeriggio, la formazione di rovesci e temporali, soprattutto nelle aree interne della regione.

Nel mirino ci sono in particolare il Nolano e la Bassa Irpinia. I comuni di Nola, Cimitile, Camposano, Cicciano, Tufino, Saviano, Comiziano, così come Avella, Baiano, Sperone e Mugnano del Cardinale, potranno essere interessati da precipitazioni anche di forte intensità, accompagnate da fulmini, raffiche di vento e possibili grandinate localizzate.

Le temperature subiranno un lieve calo rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 30-32 gradi. Il clima resterà comunque estivo, ma con un’atmosfera decisamente meno afosa grazie all’ingresso di aria più fresca.

La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza, soprattutto durante gli spostamenti nelle ore pomeridiane, quando i temporali potrebbero svilupparsi rapidamente e risultare localmente intensi. Particolare attenzione nelle zone collinari e lungo la rete stradale che collega il Nolano all’Irpinia, dove la ridotta visibilità e il vento potrebbero creare disagi alla circolazione.

In serata è previsto un graduale miglioramento, con il progressivo esaurimento dei fenomeni. Tuttavia, l’instabilità potrebbe continuare a interessare la Campania anche nei prossimi giorni, confermando una fase meteorologica più dinamica rispetto alle ultime settimane di caldo africano.