Torna l’ora legale: cosa cambia nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 torna l’ora legale. Alle 2:00 del mattino, le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo significa dormire un’ora in meno, ma anche beneficiare di giornate più lunghe e luminose.

Perché si cambia l’ora

L’introduzione dell’ora legale ha come obiettivo principale il risparmio energetico. Sfruttando meglio la luce naturale nelle ore serali, si riduce il consumo di energia elettrica per l’illuminazione. È una misura adottata in molti Paesi europei, tra cui l’Italia, ormai da diversi anni.

Gli effetti sulla vita quotidiana

Il passaggio all’ora legale può avere piccoli effetti sul nostro organismo. Alcune persone potrebbero avvertire stanchezza o difficoltà ad adattarsi al nuovo ritmo sonno-veglia, ma si tratta generalmente di un disagio temporaneo che si risolve in pochi giorni.

D’altra parte, i vantaggi sono evidenti: più luce nel tardo pomeriggio e in serata favorisce attività all’aperto, sport e momenti di socialità.

Fino a quando resterà in vigore

L’ora legale resterà attiva fino all’ultimo fine settimana di ottobre 2026, quando si tornerà all’ora solare spostando nuovamente le lancette indietro di un’ora.