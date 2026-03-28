Sirignano, Piano Forestale approvato dopo 20 anni: decisivo l’impegno dell’assessore Belloisi

SIRIGNANO – Dopo oltre vent’anni di attesa, arriva finalmente l’approvazione definitiva del Piano di Gestione Forestale (PAF), uno strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio.

Un risultato importante, frutto di un lavoro iniziato anni fa e che ha visto nel 2018 un passaggio chiave con la redazione del piano affidata all’agronomo Nando Zaccaria. Un percorso lungo e articolato che oggi trova il suo compimento grazie a un’accelerazione decisiva impressa negli ultimi mesi.

Determinante, infatti, è stato il ruolo dell’assessore alla Comunità Montana Giovanni Belloisi, che si è adoperato con impegno e continuità per portare a termine l’iter amministrativo, sbloccando una situazione ferma da tempo. Un’azione concreta che ha consentito di raggiungere in tempi rapidi l’approvazione definitiva del piano.

Il via libera è arrivato con la comunicazione ufficiale della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, presieduta da Carmine De Fazio, a seguito dell’assenso della Regione Campania. Il piano, valido per il periodo 2026-2035, rappresenta uno strumento strategico per la gestione sostenibile delle aree forestali.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale di Sirignano, che ha seguito con attenzione tutte le fasi del procedimento, riconoscendo il valore di un risultato atteso da anni e oggi finalmente raggiunto.

Il Piano di Gestione Forestale è già consultabile presso l’Albo Pretorio del Comune.

Un traguardo significativo per il territorio, che segna un nuovo punto di partenza per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, reso possibile soprattutto grazie alla determinazione e al lavoro dell’assessore Giovanni Belloisi.