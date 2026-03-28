Napoli, successo per il “Charity Dinner 2026”: solidarietà e alta cucina per “Autismo in Movimento”

NAPOLI – Una serata all’insegna della solidarietà, dell’eccellenza gastronomica e della partecipazione quella andata in scena il 27 marzo al Bertolini’s Hall, in occasione del “Napoli Culinary Team – Charity Dinner 2026”.

L’evento, organizzato dal Culinary Napoli Team in collaborazione con realtà associative e professionisti del settore, ha unito il mondo della cucina d’autore a un importante obiettivo benefico: sostenere l’associazione “Autismo in Movimento”, impegnata in progetti di inclusione e supporto.

Protagonisti della serata sono stati chef e professionisti della ristorazione, che hanno messo a disposizione competenze e creatività per offrire agli ospiti un’esperienza culinaria di alto livello. Un lavoro di squadra che ha evidenziato non solo il talento, ma anche il forte spirito di collaborazione del comparto enogastronomico campano.

Momento particolarmente significativo è stato quello della consegna simbolica del contributo raccolto, testimonianza concreta della generosità dei partecipanti e dell’impegno condiviso verso una causa sociale di grande valore.

Alla serata hanno preso parte numerosi ospiti, rappresentanti del mondo istituzionale e della società civile, oltre a figure di riferimento del panorama gastronomico, contribuendo a creare un clima elegante ma al tempo stesso caloroso e partecipato.

Il Charity Dinner 2026 si conferma così un appuntamento capace di coniugare solidarietà e alta cucina, valorizzando il territorio e promuovendo iniziative che mettono al centro la comunità e l’inclusione.