Rischio contaminazione microbiologica, richiamato lotto pane da sandwich americano senza lattosio e proteine del latte

Durante un controllo interno della NT FOOD SPA, è stata riscontrata una problematica in produzione durante la fase di confezionamento. Non si può escludere un pericolo per la salute. Lo rende la stessa azienda produttrice che raccomanda di non consumare il prodotto in questione. NT FOOD ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita e ha avviato un richiamo del prodotto incriminato presente in tutta l’Italia con diverse aziende del commercio al dettaglio, farmacie e del sistema gastronomico. Nel dettaglio il prodotto interessato sono le fette di pane da sandwich americano NUTRIFREE AMERICAN SANDWICH da 4 pezzi senza lattosio e senza proteine del latte, a marchio NT FOOD riferibile al lotto con la data di scadenza del 12/07/2024 compreso. Le fette di pane da sandwich americano per spuntini, sono prodotte dall’azienda toscana NT FOOD SPA con sede dello stabilimento ad Altopascio, in provincia di Lucca, in Via della Galeotta, 6/c. Qual è il pericolo rappresentato dal prodotto? La problematica in produzione durante la fase di confezionamento ha causato micro-aperture non intercettabili ad occhio nudo. Alcuni prodotti, pertanto, potrebbero presentare evidente contaminazione microbiologica con sviluppo di muffa, risultando perciò non idonei al consumo. Dato il rischio per la salute che si corre in seguito ad una probabile ed eventuale contaminazione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda massima allerta e di non utilizzare il prodotto con il lotto segnalato. I clienti possono riportare il prodotto indicato qui sopra presso i punti d’acquisto: riceveranno il rimborso del prezzo di vendita.