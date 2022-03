PAOLO BONOLIS a concorrente Ucraino: “Vieni! Vieni qua! Ma come dite voi in Ucraina: ricordati che devi morire?“

“Vieni! Vieni qua! Ma come dite voi in Ucraina: ricordati che devi morire?”. È stata questa la gag d’apertura di Paolo Bonolis andata in onda nella puntata inedita di Avanti un Altro di questa sera 23 marzo 2022. Una richiesta, quella del padrone di casa del quiz di Canale5, che ha immediatamente suscitato fin da subito scandalo e indignazione. La puntata di “Avanti Un Altro” andata in onda alcune ore fa non era in diretta ma è stata registrata addirittura due anni e mezzo fa, periodo in cui il conflitto fra Russia e Ucraina non era ancora scoppiato. Nonostante questo, però, nessuno in quel di Mediaset ha controllato o censurato quella battuta e – a bufera mediatica scoppiata – sia Paolo Bonolis, sia il canale televisivo, hanno fatto le loro scuse ufficiali.

