Estrazioni del 16 agosto: nessun “6” al SuperEnalotto, premi distribuiti su tutto il territorio

ROMA — L’estrazione di sabato 16 agosto 2025 non ha regalato l’atteso jackpot del SuperEnalotto, ma ha comunque distribuito migliaia di premi in tutta Italia. A incrociare le dita, ancora una volta, sono stati milioni di giocatori che, in pieno clima estivo, hanno seguito con attenzione i numeri comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto: la sestina

I numeri estratti sono stati: 31 – 25 – 15 – 6 – 72 – 79

Numero Jolly: 54

Numero SuperStar: 31

Il montepremi più alto resta dunque intatto. Nessun “6” e nessun “5+1”, ma due giocatori hanno centrato la cinquina semplice, portando a casa 80.237,17 euro ciascuno.

Quote principali

•Punti 6: 0 vincitori

•Punti 5+1: 0 vincitori

•Punti 5: 2 vincitori; € 80.237,17

•Punti 4: 613 vincitori; € 269,68

•Punti 3: 22.579 vincitori; € 21,87

•Punti 2: 331.111 vincitori; € 5,00

Con opzione SuperStar

•4 stella: 4 vincitori; € 26.968,00

•3 stella: 161 vincitori; € 2.187,00

•2 stella: 1.817 vincitori; € 100,00

•1 stella: 9.286 vincitori; € 10,00

•0 stella: 16.550 vincitori; € 5,00

La rincorsa al jackpot, che continua a crescere, resta dunque aperta.

Lotto: i numeri delle ruote

•Bari: 22 – 86 – 27 – 44 – 2

•Cagliari: 38 – 11 – 60 – 69 – 27

•Firenze: 45 – 54 – 37 – 35 – 41

•Genova: 53 – 46 – 12 – 18 – 13

•Milano: 9 – 61 – 13 – 86 – 70

•Napoli: 54 – 57 – 34 – 70 – 35

•Palermo: 40 – 25 – 24 – 67 – 74

•Roma: 66 – 30 – 54 – 56 – 24

•Torino: 17 – 75 – 55 – 13 – 19

•Venezia: 78 – 17 – 12 – 85 – 90

•Nazionale: 72 – 1 – 46 – 50 – 52

Da segnalare due terni consecutivi: a Genova (12 – 13 – 18) e a Torino (13 – 17 – 19).

10eLotto

La combinazione estratta:

9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 27 – 30 – 38 – 40 – 45 – 46 – 53 – 54 – 57 – 60 – 61 – 66 – 75 – 78 – 86

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 – 86

Numeri Extra: 2 – 12 – 13 – 18 – 24 – 34 – 35 – 37 – 44 – 55 – 56 – 67 – 69 – 70 – 85

Simbolotto

La cinquina del gioco collegato alla ruota Nazionale è stata:

•28 (ombrello)

•26 (elmo)

•27 (scala)

•21 (lupo)

•37 (piano)

Nonostante l’assenza del colpo grosso, la rete delle ricevitorie ha registrato centinaia di migliaia di vincite di piccolo e medio importo. Una costante che tiene accesa la speranza, ma che conferma anche la natura sfuggente del jackpot: un sogno che continua a rimandare la sua resa, trasformandosi, di settimana in settimana, in una lotteria nazionale fatta più di attese che di vincite.