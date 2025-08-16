Primavera rossonera, Giovanni Renna al debutto: il Milan parte da Lecce

LECCE – Domenica 17 agosto segna l’inizio di una nuova avventura in rossonero. Giovanni Renna, nato a Nola e cresciuto a Cicciano, siederà per la prima volta sulla panchina del Milan Primavera.

Il debutto ufficiale arriva nella trasferta di campionato contro il Lecce, in programma alle 11:00 CEST al CS DEGHI Center di San Pietro in Lama.

Renna, tecnico con lunga esperienza nel settore giovanile, è chiamato a dare continuità a una squadra che punta in alto. Le sue parole d’ordine sono chiare: disciplina tattica, intensità, valorizzazione dei giovani. Nei primi allenamenti ha già mostrato carattere, conquistando la fiducia del gruppo.

In Campania l’orgoglio è palpabile: un allenatore cresciuto a Cicciano alla guida della Primavera del Milan rappresenta un traguardo che rende fiera un’intera comunità.

Il sipario si alza domani: Lecce-Milan è la prima pagina della storia rossonera scritta da Renna. Con la promessa di un calcio propositivo e con la voglia di imprimere subito il proprio marchio.