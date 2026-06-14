MADDALONI. Il 21 giugno la Festa della Musica è “Cantata Popolare”

Il Comune di Maddaloni presenta l’edizione 2026 della Festa della Musica il 21 giugno alle ore 20.30 in Piazza Don Salvatore d’Angelo a Maddaloni(CE), un appuntamento che inaugura ufficialmente l’estate maddalonese grazie all’impegno del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore alla Cultura Caterina Ventrone. La Festa della Musica, che a Maddaloni apre ufficialmente il calendario degli eventi estivi, con una due giorni di cui a breve sarà reso noto il programma dettagliato, che prevede concerti in diversi luoghi della città, nasce in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della Cultura e si è rapidamente trasformata in una celebrazione internazionale, oggi condivisa da oltre 120 Paesi. L’idea originaria – portare la musica in ogni luogo della città, dalle piazze ai cortili, dai musei alle strade – resta il cuore di questa ricorrenza che promuove partecipazione, creatività e accessibilità culturale. Maddaloni, da anni, aderisce a questo spirito europeo, trasformando il solstizio d’estate in un’occasione di incontro e di valorizzazione del patrimonio musicale locale, con eventi diffusi e un forte coinvolgimento della comunità.

L’assessore Caterina Ventrone, che sta lavorando a chiudere il programma ufficiale dell’Estate Maddalonese ha dichiarato: «La Festa della Musica è un momento identitario per Maddaloni. La scelta di affidare la direzione artistica al maestro Carlo Faiello che porterà “Cantata Popolare” va nella direzione di offrire alla città un evento di qualità, che valorizzi le nostre radici e allo stesso tempo apra nuovi orizzonti culturali. È un invito alla partecipazione, alla condivisione e alla bellezza della musica dal vivo.»

L’evento clou della festa si terrà nella serata del 21 giugno, a piazza don Salvatore d’Angelo, con inizio alle 20.30. “Cantata Popolare” sarà un grande concerto della Carlo Faiello Ensemble. Per la prima volta l’evento è affidato alla direzione artistica dello stesso Carlo Faiello, cantautore, compositore, musicologo e ricercatore tra i più autorevoli interpreti della cultura popolare italiana, nonché ideatore e organizzatore della celebre Notte della Tammorra a Napoli, uno degli appuntamenti più importanti della tradizione musicale campana.

«Abbiamo pensato ad uno spettacolo capace di unire musica, ballo e divertimento, per un omaggio all’arte della nostra terra. Una serata che onorerà la nostra tradizione ma con un occhio rivolto al futuro. Anche per questo si alterneranno sul palco artisti di diverse esperienze e generazioni. Sarà una festa per tutti.» ha dichiarato il maestro sottolineando di essere orgoglioso di suonare nella città natale di Giulietta Sacco e di renderle un doveroso omaggio proprio in occasione della Festa della Musica.

La direzione organizzativa è affidata a Paolo Romano, dalla comprovata esperienza nella gestione di eventi culturali e musicali.

Sul palco, oltre a Carlo Faiello si alterneranno voci e personalità artistiche di grande rilievo. Ospiti di grande spessore del calibro di Lina Sastri, icona del teatro e della musica italiana, capace come pochi di trasformare ogni interpretazione in un racconto emotivo e potente.

Si avvicenderanno poi sul palco in un dialogo musicale variegato e coinvolgente Tony Esposito, maestro delle percussioni mediterranee e autore di sonorità che hanno segnato un’epoca, il poliedrico Dario Sansone ed Irene Scarpato, tra le voci più originali della nuova scena napoletana. Spazio ai giovani ed alle contaminazioni con Greg Rega, vincitore di “The Voice of Italy” e “All together Now”, back vocalist di Noemi e Clementino, straordinario interprete dalla vocalità intensa e contemporanea e Moonaciè, all’anagrafe Giuseppe Russo, cantautore maddalonese che porta sul palco la forza narrativa della nostra terra.

A presentare la serata sarà Lucia Grimaldi, giornalista e conduttrice di eventi, voce nota al pubblico campano.

La “Cantata Popolare” renderà omaggio a Giulietta Sacco, figlia illustre di Maddaloni e voce simbolo della canzone popolare campana. Un tributo sentito nella sua città, che continua a custodirne la memoria artistica.

L’evento prodotto dalla Fondazione “Il canto di Virgilio” è organizzato dal comune di Maddaloni in collaborazione con l’APS “Castrum” di Maddaloni.

Si ricorda che tutti gli eventi in programma per la Festa della Musica sono completamente gratuiti.