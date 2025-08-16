Fulmini sulle spiagge di Palinuro, sei bagnanti soccorsi dal 118

PALINURO — Nel primo pomeriggio di ieri, la tranquillità della spiaggia delle Saline si è trasformata in paura quando una scarica di fulmini ha colpito la costa cilentana. Sei persone hanno avuto bisogno di cure mediche, in seguito all’ondata di maltempo che ha attraversato il litorale, affollato come di consueto a metà agosto.

I fulmini, caduti a poca distanza dagli ombrelloni, hanno spinto decine di bagnanti a cercare riparo. Due persone, considerate in condizioni più delicate, sono state trasferite in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Altri quattro hanno raggiunto la struttura sanitaria con mezzi propri.

Secondo i soccorritori della Misericordia di Palinuro, nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi. Uno dei turisti, colto dal panico, ha perso l’equilibrio dopo un fulmine caduto nelle vicinanze, riportando una ferita alla gamba. I medici hanno escluso segni di folgorazione.

L’episodio ha lasciato dietro di sé più paura che danni, ma ha ricordato ancora una volta quanto i fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti in piena estate, possano mettere a rischio luoghi abitualmente vissuti come rifugi di relax.