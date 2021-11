Maratona di Napoli, domani, martedì 9 novembre ore 12, conferenza stampa nell’antisala dei Baroni del Maschio Angioino

Fervono i preparativi per la prima edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara in programma domenica 14 novembre che riporta la tradizionale prova sulla distanza di 42,195 km nella città partenopea.

Tante le curiosità legate alla manifestazione, a partire da quelle relative al Villaggio Sport & Nutrizione allestito in piazza del Plebiscito dal 12 al 14 novembre, curato dalla SSD Neapolis Marathon e da Coldiretti Campania.

Per presentare la manifestazione è stata indetta per domani, martedì 9 novembre, alle ore 12 presso l’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino una conferenza stampa, durante la quale sarà presentato il percorso, svelati i protagonisti e i numeri della gara e le altre curiosità del ricco programma di eventi collaterali.

Alla conferenza saranno presenti tra gli altri l’assessora allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante; l’assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu; il presidente della Metropolitana di Napoli, Ennio Cascetta; il presidente della Fidal Campania, Bruno Fabozzi; il presidente della SSD Neapolis Marathon, società organizzatrice dell’evento, Maurizio Marino; il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello; gli olimpionici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi, due dei testimonial della gara.

adsense – Responsive – Post Articolo