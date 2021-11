AVELLINO. Assemblea degli iscritti di Azione giovedì al Circolo della Stampa

Giovedì 11 novembre 2021 alle ore 17.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà l’assemblea degli iscritti di Azione, nel corso della quale saranno presentati alla città di Avellino ed alla Provincia il Coordinamento di Azione con i gruppi nati in questi mesi di lungo lavoro.

Azione continua in questo modo la sua fase di strutturazione sul territorio, riportando al centro della discussione, i temi, le persone in carne ed ossa, i problemi, e provando a costruire un percorso di ascolto destinato alla elaborazione di una agenda programmatica seria e credibile.

Azione sin dalla sua nascita ha posto al centro della attenzione temi fondamentali affrontandoli con serietà ed abnegazione, mostrando che in un Paese, in cui Populismo e Sovranismo, si contendono la scena pubblica, esiste uno spazio in cui è possibile riconoscersi e lavorare per il benessere comune senza chiedere nulla in cambio.

Nessuna logica spartitoria ed il superamento di ogni forma di assistenzialismo cieco, che a queste latitudini serve a rendere il cittadino succube di un sistema clientelare che non alimenta crescita, sviluppo e progresso.

Sono questi i pilastri su cui costruire una nuova stagione di partecipazione democratica in questa provincia.

L’Irpinia ha bisogno di una nuova classe dirigente che abbia ben chiari gli obiettivi da perseguire e che sia attenta al bisogno, ed alla sue manifestazioni. Diritti e non privilegi o concessioni.

Alle Istituzioni spetta il difficile compito di offrire speranze e sostegno, spingendo le persone ad essere parte attiva di un cambiamento e non mezzo e strumento ad uso e consumo delle varie campagne elettorali.

Le sfide che si preparano sono molteplici e per affrontarle al meglio occorre riallacciare il rapporto con una Comunità che ha perso di vista la propria dimensione ed identità, che ha perso forza e prospettiva.

Di tutto questo e di molto altro il gruppo di Azione parlerà in occasione dell’incontro presso il Circolo della Stampa dell’11 novembre 2021 alle ore 17.00, che vedrà la partecipazione del coordinatore regionale di Azione Antonio D’Alessio

Il comitato provinciale di Azione Avellino

