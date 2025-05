Acerra, successo per lo spettacolo di beneficenza “104 Motivi per Convivere”: una serata di emozioni,

Calorosa partecipazione e intense emozioni ieri sera hanno pervaso l’Auditorium Mons. Antonio Riboldi di Acerra, in occasione dello spettacolo di beneficenza “104 Motivi per Convivere”, promosso dal MoVimento 5 Stelle di Acerra a sostegno della Caritas Diocesana di Acerra, realtà fondamentale per il supporto agli ultimi e agli invisibili del nostro territorio.