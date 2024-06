VISCIANO. Riflettori puntati su “Theatralia” la rassegna teatrale per grandi e piccini

Tutto pronto per la manifestazione ideata e curata dal Comune di Visciano con la collaborazione dell’Aps-Ets Camomilla a Colazione e la direzione artistica del poliedrico Angelo Iannelli . Il Festival è incluso nel cartellone degli eventi metropolitani . Sei appuntamenti, con ingresso gratuito, nella suggestiva Arena Giovanni Paolo II a Visciano in provincia di Napoli, con inizio spettacoli alle ore 20.45. Un’iniziativa di pregio artistico che propone inoltre l’avvicendarsi di compagnie teatrali, artisti nazionali, professionisti del settore ed ospiti importanti dello spettacolo come Salvatore Misticone, ” il noto attore Gigi Attrice ,la straordinaria Lucia Cassini, Fabio Brescia, Domenico Pinelli da “I fratelli De Filippo” film di rai uno, Ciro Esposito da “Gomorra” e dal film “Io speriamo che me la cavo”, ma anche le attrici :Francesca Romana Bergamo e Caterina Rapillo ( dal film Napoli Milionaria) ,Agostino Chiummariello dalla serie tv “Mare Fuori”. Ad aprire il Festival il 10 giugno, fuori concorso : “SO’ PACCHERI E SORRISI…FAVORITE!” portato in scena dall’artista Oscar Di Maio, con la partecipazione dei Fratelli Salvetti e l’accompagnamento musicale dell’Orchestra guidata dal maestro Nunzio Ricci, per la regia del grande Gianni Parisi. Il concorso vero e proprio inizia l’11 giugno, con la compagnia salernitana del duo “Bonelli & Avallone” in “LO FACCIO PER AMORE” , una commedia esilarante e piena di gag a ripetizione. Il 12 Giugno in scena la compagnia Punto e a capo di Napoli con il grande classico “GUAPPO DI CARTONE” di R.Viviani . Mentre invece il 13 giugno sarà la serata dedicata al Musical, con la Compagnia della Lira di Casamassima (BA) e lo spettacolo “A RITMO DI UN CIACK”. Chiuderanno la gara, il giorno 14, i Mercanti di Stelle da Roma con la commedia moderna “TUTTI E TRE PER TERRA”. “Un cartellone variegato, con spettacoli diversi, che alterna genere comico, drammatico e musical. Un palinsesto ricchissimo, rivolto a tutte le fasce d’età” afferma Felice D’Onofrio presidente di Camomilla a colazione. Domenica 16 Giugno il finale con il gran galà di premiazioni presentato da Alfonso Senatore conduttore televisivo già inviato Rai per Uno Mattina e lo spettacolo di Salvatore Misticone , un live show con l’intervista del giornalista Francesco Russo e, a seguire, “Perle Rare” di e con Fabio Brescia. Con l’AD2 Comunicazione ad occuparsi delle riprese video e delle interviste e con la collaborazione di “Nassau”, cantiere di pirateria teatrale. La degustazione di prodotti tipici locali è invece affidata alla Cooperativa il Guscio. Appuntamento a Visciano per Theatralia che come sempre regalerà ospiti a sorpresa . Un festival per tutti, grandi e piccini per vivere serate di allegria e spensieratezza.

(Comunicato stampa)